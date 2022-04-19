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Факты / Украина / Общество

Как будет проходить мультипредметный тест: в Минобразования объяснили особенности

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
зно в україні

Несмотря на то, что уже сегодня, 19 апреля, заканчивается регистрация на национальный мультипредметный тест, в Министерстве образования планируют предусмотреть несколько сессий для его проведения, как это было раньше с ВНО.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

– 19 апреля действительно заканчивается регистрация. Но мы предусматриваем, что будет по крайней мере три сессии. Одна основная, на которую сейчас заканчивается регистрация, но будет еще одна дополнительная и еще одна специальная. То есть, будет 28 попыток два раза в день, по которым все желающие абитуриенты смогут пройти этот общенациональный мультипредметный тест, — объяснил он.

По словам министра, абитуриент не сможет еще раз написать тест в случае, если его не устраивают предварительные результаты. Ориентировочно после 22 апреля будут полностью предоставлены материалы и методические рекомендации по подготовке к тесту по каждой дисциплине.

Кроме того, в Минобразования работают над тем, чтобы организовать для будущих абитуриентов хотя бы одно пробное онлайн-тестирование. Но сдавать мультипредметный тест нельзя будет онлайн, нужно только личное присутствие поступающего.

Перечень мест, где абитуриенты будут писать тест, Минобразования будет пытаться сформировать как можно скорее, чтобы в июне соответствующие списки уже были готовы.

Министерство работает над тем, чтобы украинские выпускники, которые были вынуждены выехать за границу, также имели возможность написать эту работу.

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Фото: Depositphotos

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