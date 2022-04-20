В ОП изучают документ предложений по мирному договору, который передал Кремль

Украина в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формальным решениям.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 20 апреля.

По его словам, в них говорится и предложение гарантий безопасности как обеспечение дальнейших ненападений на нашу страну.

— Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Далее – наш черед изучать, сравнивать, делать выводы. В частности, политико-юридического характера, — сказал Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия “передала Украине проект документа с четкими производимыми формулировками, и мяч – на стороне Киева”.

Накануне Михаил Подоляк заявил, что осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.

29 марта во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской свое видение международного документа, который зафиксирует гарантии безопасности для Украины. Ключевое требование – гарантии безопасности Украины должны быть аналогом пятой статьи НАТО.

То есть, если кто-то нападет на Украину, гаранты должны в течение 3 дней провести консультации и обеспечить необходимую помощь: предоставить вооружение, ввести свои войска и закрыть небо.