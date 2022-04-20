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Факти / Україна / Суспільство

В ОП вивчають документ пропозицій щодо мирного договору, який передав Кремль

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Україна в межах стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у середу, 20 квітня.

За його словами, у них йдеться й пропозиції гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну.

— Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. Зокрема політико-юридичного характеру, – сказав Подоляк.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія “передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м’яч – на боці Києва”.

Напередодні Михайло Подоляк заявив, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговори між Києвом та Москвою, тому важко сказати, коли можуть відновитися прямі контакти між сторонами.

29 березня під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській своє бачення міжнародного документа, що зафіксує гарантії безпеки для України. Ключова вимога — гарантії безпеки України мають бути аналогом п’ятої статті НАТО.

Тобто якщо хтось нападе на Україну, гаранти мають упродовж 3 днів провести консультації та забезпечити необхідну допомогу: надати озброєння, ввести свої війська та закрити небо.

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