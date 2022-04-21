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Факты / Украина / Общество

Мужчину переехал БТР, а 15-летней девочке прострелили легкие: в Бородянке обнаружили 9 захоронений

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Мужчину переехал БТР, а 15-летней девочке прострелили легкие: в Бородянке обнаружили 9 захоронений

В Бородянке Киевской области во время проведения следственных действий было обнаружено 9 захоронений. Среди них — 15-летняя девочка, которая умерла в результате ранения легких.

Одного из погибших переехал БТР, еще один человек погиб от осколочных ранений. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

– До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевской области. Кровь стынет в жилах. 15-летняя девочка получила ранение легких, от которого умерла. Один из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли. Причина смерти еще трех граждан будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы, — написала она.

Венедиктова подчеркнула, что Генеральная прокуратура стремится к справедливости и работает на ее самое быстрое наступление.

Напомним, в Бородянке спасатели разобрали все завалы зданий, разрушенных в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов. Спасатели достали тело 41 погибшего.

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Фото: УНИАН

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