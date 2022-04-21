У Бородянці Київської області під час проведення слідчих дій було виявлено 9 поховань. Серед них – 15-річна дівчина, яка померла внаслідок поранення легень.

Одного із загиблих переїхав БТР, ще одна особа загинула від осколкових поранень. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

– Досі не можемо по-людськи відійти від наслідків тимчасової окупації населених пунктів Київщини. Кров холоне в жилах. 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи, – написала вона.