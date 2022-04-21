Денісова: Росія вивозить українське зерно – хоче повторити голодомор

У тимчасово окупованому Криму фіксують збільшення кількості вантажних потягів з написом Зерно, які належать північно-кавказькій залізниці. Прямують вони зі станцій, які межують з Херсонською областю, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, таким чином РФ прагне повторити голодомор не тільки в Україні, а й спричинити голод у світі.

– ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має. Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і на цей час там розміщена велика кількість зерносховищ. Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту, – наголосила Денісова.

Вона повідомила, посилаючись на очевидців в Криму, що там продають овочі, вивезені з тимчасово окупованої території Херсонської області.