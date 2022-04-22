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Факты / Украина / Общество

Колаборантка с циничной улыбкой: кто такая Калачева, сдавшая Мариуполь

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Колаборантка с циничной улыбкой: кто такая Калачева, сдавшая Мариуполь

Одна из главных коллаборанток в Мариуполе — Виктория Калачева — депутат от партии ОПЗЖ. Сначала она помогала расстреливать города, а ныне стала неким заместителем самопровозглашенного мэра-коллаборанта.

— Вместе со своими коллегами-изменниками передавала данные рашистам, чтобы они довели город до гуманитарной катастрофы. За “заслуги” получила “звездочку” и заняла вожделенную должность, — поделились в Мариупольском городском совете.

В ролике Качалова рассказывает, что якобы замученные “мариупольцы хотят уже 9 мая и акцию Бессмертный полк”.

— На видео коллаборантка с циничной улыбкой говорит, что все мариупольцы с нетерпением ждут парада бессмертного полка 9 мая. Непонятно о “всех”, ведь большинство эвакуировалось и готово послать их с этим предложением вслед за российским кораблем, — добавили в горсовете.

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