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Факти / Україна / Суспільство

Колаборантка з цинічною усмішкою: хто така Калачова, яка здала Маріуполь

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Колаборантка з цинічною усмішкою: хто така Калачова, яка здала Маріуполь

Однією з головних колаборанток у Маріуполі є Вікторія Калачова – депутатка від партії ОПЗЖ. Спочатку вона допомагала розстрілювати міста, а нині стала таким собі заступником самопроголошеного мера-колаборанта.

– Разом зі своїми колегами-зрадниками передавала дані рашистам, щоб вони довели місто до гуманітарної катастрофи. За “заслуги” отримала “зірочку” та обійняла омріяну посаду, – поділилися у Маріупольській міській раді.

У ролику Качалова розповідає, що нібито замордовані “маріупольці хочуть вже 9 травня та акцію Безсмертний полк”.

– На відео колаборантка з цинічною усмішкою каже, що всі маріупольці з нетерпінням чекають на парад безсмертного полку 9 травня. Не зрозуміло про “всіх”, адже більшість евакуювалася та готова послати їх з цією пропозицією вслід за російським кораблем, – додали у міськраді.

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