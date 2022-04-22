Однією з головних колаборанток у Маріуполі є Вікторія Калачова – депутатка від партії ОПЗЖ. Спочатку вона допомагала розстрілювати міста, а нині стала таким собі заступником самопроголошеного мера-колаборанта.

– Разом зі своїми колегами-зрадниками передавала дані рашистам, щоб вони довели місто до гуманітарної катастрофи. За “заслуги” отримала “зірочку” та обійняла омріяну посаду, – поділилися у Маріупольській міській раді.

У ролику Качалова розповідає, що нібито замордовані “маріупольці хочуть вже 9 травня та акцію Безсмертний полк”.

– На відео колаборантка з цинічною усмішкою каже, що всі маріупольці з нетерпінням чекають на парад безсмертного полку 9 травня. Не зрозуміло про “всіх”, адже більшість евакуювалася та готова послати їх з цією пропозицією вслід за російським кораблем, – додали у міськраді.