СБУ разоблачила “спящую группу” агентов ФСБ и обнаружила коллаборантов в Укрзализныце

Служба безопасности Украины разоблачила предателей-коллаборантов среди чиновников Укрзализныци и нейтрализовала “спящую группу” ФСБ и вместе с пограничниками задержала “чиновника” из Крыма.

— Пока министерство обороны РФ придумывает очередные чепухи об СБУ украинская спецслужба эффективно работает. На любые фейки мы отвечаем вполне конкретными результатами нашей реальной работы, которые очень донимают врага, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Сообщается, что во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги, которого завербовали захватчики. Он должен собирать данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов.

Еще одного коллаборанта поймали в Киеве. Им оказался чиновник центрального офиса Укрзализныци. С начала полномасштабного вторжения в Украину он призывал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры работников предприятия.

Во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля, он помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.

В Днепре СБУ задержали “спящую” диверсионную группу агентов ФСБ в составе трех местных жителей. Они вели диверсионную и разведывательную деятельность под кураторством спецслужб РФ. Следствию они сообщили, что их группа была сформирована в 2015 году и сразу законсервирована. Иногда они выполняли отдельные поручения ФСБ.

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Недавно враг активизировал их работу. Они получили приказ следить за объектами критической и военной инфраструктуры и поджечь помещение патриотических общественных организаций для формирования в росСМИ нужной картинки. Среди последних задач диверсантов – проникнуть в ряды местной теробороны и получить данные о функционировании штабов Нацгвардии и ВСУ.

Во Львовской области СБУ задержала чиновницу одного из “министерств” временно оккупированного Крыма, которая способствовала утверждению оккупационных властей РФ на полуострове. Женщина публично поддерживала агрессию России против Украины и российских военных.

В Луганской области СБУ задержала вражеского агента, которого Россия бросила в Украину за неделю до начала войны. Этот мужчина только что вышел из СИЗО в России. Оккупационные войска закрепили за ним территорию проведения ООС. Он должен проводить разведку района и фотографировать позиции ВСУ.

В настоящее время все фигуранты задержаны. СБУ проводится соответствующие мероприятия, чтобы установить всю цепочку причастных и привлечь их к ответственности.