Подоляк заверил, что партнеры передадут Украине все оружие из списка Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина, к сожалению, пока не получает достаточно быстро все необходимое тяжелое вооружение от западных партнеров.

– К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, сегодня нам не хватает. Нам необходимо немного больше, особенно тяжелой артиллерии, и чтобы она была как можно скорее. Но хорошо, что наши партнеры уже помогают и идут по списку того оружия, которое мы просим, – отметил он в эфире национального телемарафона в пятницу, 22 апреля.

При этом он уточнил, что Украина “точно получит весь объем оружия”, о котором говорил глава государства Владимир Зеленский.

– Этого хватит, чтобы оттеснить российскую оккупационную армию, – сказал Подоляк.