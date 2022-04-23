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Факты / Мир

Подоляк заверил, что партнеры передадут Украине все оружие из списка Зеленского

Анастасия Гевко редактор ленты
Зброя для України

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина, к сожалению, пока не получает достаточно быстро все необходимое тяжелое вооружение от западных партнеров.

– К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, сегодня нам не хватает. Нам необходимо немного больше, особенно тяжелой артиллерии, и чтобы она была как можно скорее. Но хорошо, что наши партнеры уже помогают и идут по списку того оружия, которое мы просим, – отметил он в эфире национального телемарафона в пятницу, 22 апреля.

При этом он уточнил, что Украина “точно получит весь объем оружия”, о котором говорил глава государства Владимир Зеленский.

– Этого хватит, чтобы оттеснить российскую оккупационную армию, – сказал Подоляк.

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