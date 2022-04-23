Їхня мрія – вкрасти унітаз і померти: Зеленський про сучасну культуру росіян

Президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні вказав на тотально різні культурні коди українців та росіян. Також він зробив посилання до Страсної п’ятниці. Адже у цей день Ісуса засудили до страти, він здійснив хресний хід та Голготу, де Його розіп’яли на хресті.

– У Страсну п’ятницю, один із найскорботніших днів року для християн. День, коли смерть, здається, перемогла. Але… Ми надіємося на воскресіння. Ми віримо в перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла, – зазначив Зеленський.

Він додав, що Росія вже вісім років несе лише смерть. Він наголосив, що РФ хоче позбавити українців права на життя.

Але якими б жорстокими не були битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина. Це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури. Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах – треба вбити в собі людину, – заявив український лідер.

Він додав, що життя обов’язково переможе смерть. Також Зеленський згадав про новину, в якій йшлося, що росіяни, мовляв, хочуть встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови.

– І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти, – заявив Володимир Зеленський.

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Також президент подякував українським захисницям та захисникам.

– Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті нас почули. Які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони будуть змушені залишити Україну, наближається, – зазначив Зеленський.