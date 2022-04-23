С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

23 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:

08: 30 715/716 Киев-Пас — Винница (11.25) — Хмельницкий (13: 21) — Тернополь (15.00) — Пшемысль ( 19: 37)

19:13 67/68 Киев-Пас — (Ковель 04:52) — Варшава (13:53)

Рейсы в Словакию на 23 апреля 2022 года

16: 50 961 Чоп-Кошице

20: 06 963 Чоп-Кошице

Рейсы в Венгрию на 23 апреля 2022 года

03: 28 32519 Чоп-Захонь

05: 30 32539 Чоп-Захонь

08: 22 32529 Чоп-Захонь

10: 25 32517 Чоп-Захонь

16: 12 32513 Чоп-Захонь

20: 25 32523 Чоп-Захонь

22: 29 32511 Чоп-Захонь

Рейсы в Австрию на 23 апреля 2022 года

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14:07 749/750 Киев-Пас — Вена (11.21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.