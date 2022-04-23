Не отшепчет даже бабка: в Днепре у любителей скоростной езды будут отбирать авто

В Днепре будут забирать автомобили у любителей быстрой езды по городу.

Об этом заявил заместитель городского головы в Днепровской городской рады Михаил Лысенко.

— Когда в нашей стране идет война, и пока вся наша нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их “скоростных” машинах по городу. Даже во время комендантского часа, — заявил Лысенко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня всех таких персонажей будут лишать автомобилей. Именно такое указание уже получила полиция.

— Полиция указание получила. Объясняю — остановила вас патрульная полиция, то помашите рукой вашей машине. Возможно вы ее сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ. Вас всех предупредили. Не поможет никто. Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула, — подытожил Михаил Лысенко.