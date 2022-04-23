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Факти / Україна / Суспільство

Не відшепче навіть бабка: у Дніпрі у любителів швидкісної їзди забиратимуть авто

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не відшепче навіть бабка: у Дніпрі у любителів швидкісної їзди забиратимуть авто

У Дніпрі забиратимуть автомобілі у любителів швидкої їзди містом.

Про це заявив заступник міського голови у Дніпровській міській раді Михайло Лисенко.

– Коли в нашій країні йде війна, і поки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати перегони на їх “швидкісних” машинах. Навіть під час комендантської години, – заявив Лисенко.

Він зазначив, що від сьогодні всіх таких персонажів позбавлятимуть автомобілів. Саме таку вказівку вже одержала поліція.

– Поліція вказівку отримала. Пояснюю – зупинила вас патрульна поліція, то помахайте рукою вашій машині. Можливо ви її зможете побачити у Донецькій чи Луганській області під управлінням наших ЗСУ. Вас усіх попередили. Не допоможе ніхто. Запевняю, не відшепче навіть бабка Маріула, – підсумував Михайло Лисенко.

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Фото: Depositphotos

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