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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
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Факты / Украина / Общество

В Украине с начала войны погибли 208 детей, растет число раненых

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине с начала войны погибли 208 детей, растет число раненых

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 23 апреля 2022 г. в Украине с начала широкомасштабной войны, которую развязала Россия, погибли 208 детей.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Так, за последние два дня официальное количество погибших детей не изменилось, однако возросло количество раненых — 387.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Среди новых данных: 20 апреля в результате обстрела российскими военными гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области ранения получил 5-летний ребенок.

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При этом в Офисе генпрокурора отметили, что 1 500 учебных заведений повреждены бомбардировками и обстрелами. При этом 102 из них полностью разрушены.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война Украины с Россией может затянуться из-за того, что российские власти не понимают, как сейчас выйти из нее.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Pixabay

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