Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война Украины с Россией может затянуться из-за того, что российские власти не понимают, как сейчас выйти из нее.

Об этом он заявил 22 апреля в эфире национального телемарафона в ответ на вопрос о том, как долго могут продлиться военные действия.

– У РФ нет понимания того, как сейчас выйти из войны. Они планировали блицкриг – мы же понимаем, что это 3-5 дней, а то и 72 часа максимум, – и они тут всех “поставят на колени”. Безусловно, они не учли, что Украина – это абсолютно другая страна, у которой мощная армия. Они не учли стойкость людей и возможности нашего президента с точки зрения мобилизации страны. Теперь России невыгодно быстро показать всему миру, что их армия позиционно воевать не умеет, – пояснил Подоляк.

По его словам, РФ выгоднее перевести происходящее в затяжной конфликт, так как у них много ресурса и они умеют жить в самых скромных условиях.

– Будут уменьшать своим людям пайку, выдавать 50 грамм хлеба и кусочек, может быть, масла. И в таком режиме они могут существовать десятилетиями. Нам же это невыгодно, мы, все же, открытое государство, мы хотим, чтобы люди жили в комфорте, а не в постоянной войне. Безусловно, хотелось бы уже расставить точки над і. Я думаю, мы их расставим, – отметил Подоляк.

Он добавил, что если РФ попытается всерьез пойти на новое обострение, чтобы “повоевать с нашими ВСУ”, то, как обычно, “получат по зубам”.

– Думаю, они попытаются немного окопаться на юго-востоке страны. Но тактика и стратегия Украины, о чем президент не единожды уже заявлял, это получить немного больше тяжелого вооружения, артиллерии, бронетехники, и после этого нанести очень мощные контрудары и наступление на участках группировки российской армии. Я думаю, что так и будет, ведь Украина с точки зрения оперативно-тактической подготовки на голову лучше ориентируется в том, что и как нужно делать, – резюмировал советник главы ОП.

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