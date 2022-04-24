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Факты / Украина / Общество

Госдума предложила заставить украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов — Денисова

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Госдума предложила заставить украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов — Денисова

Российская Федерация нарушает права военнопленных, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что Госдуме России прозвучало предложение заставить украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов.

По словам Денисовой, этот факт свидетельствует об аналогии зверств нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

 — Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, — считает Денисова.

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Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.

В нарушение Женевской конвенции 1949 года Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных.

Источник: Людмила Денисова.

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