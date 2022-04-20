Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на обмен гражданских и военных, которые заблокированы Россией в Мариуполе, на российских военных.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-брифинге с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве.

— Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (в Мариуполе, — Ред.) на российских людей, российских военных, которых они (российская сторона, — Ред.) оставили. И трупы оставили, и раненых людей они кинули. Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается.

— К сожалению, пока что мы не может достичь там позитивного результата. На руках наших бойцов сотни раненых людей. Защищая своими спинами простых гражданских людей, они теряют свои жизни… За спинами наших бойцов в Мариуполе находится около тысячи, насколько мне известно, но я не знаю точно, сколько сейчас в это время, живых гражданских людей, включая детей, — сказал он.

Президент добавил, что ему хотелось бы как можно скорее помочь защитникам Мариуполя военно-политическим путем, однако на данный момент так просто этого не сделать.

Он добавил, что Украина регулярно предлагает РФ гуманитарные коридоры, однако Россия также эвакуирует украинских граждан в сторону российских границ, после чего о судьбе указанных украинцах ничего неизвестно.

— Я не знаю, когда мы сможем разблокировать Мариуполь. Все наши военнослужащие в Мариуполе, все они хотят нашей победы, разблокирования города. Они не собираются сдаваться врагу, это их внутреннее чувство, это то, какие они внутри, — сказал президент.

Он повторил, что для разблокировки Мариуполя, как и раньше, есть два пути: помощь оружием от стран Запада или же дипломатический путь.

— Первый – это серьезная помощь с оружием, на которую мы рассчитываем. И они (защитники Мариуполя, — Ред.) рассчитывают. Второй путь – дипломатический. Пока что на это не соглашается Российская Федерация, с какими бы публичными сигналами она не выходила и говорила, что готова, — подытожил он.

Ранее подозреваемый в госизмене украинский олигарх и политик Виктор Медведчук, который 12 апреля был задержан СБУ, в своем обращении к президентам Украины и России предложил обменять себя на защитников и жителей Мариуполя.

Военнослужащие из полка Азов, которые уже 51 день защищают Мариуполь от российского наступления, также сообщили о своей готовности к эвакуации, однако сдаваться в плен российским оккупантам не собираются.