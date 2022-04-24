В субботу, 23 апреля, в 22.00 в Одесской области украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты.

Они были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный. Об этом сообщило Воздушное командование Юг.

— Воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря российским кораблем и направлявшиеся в направлении порта Южный, — говорится в сообщении.

Отметим, что в субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

В результате обстрела погибли восемь человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что погибших людей может быть больше.