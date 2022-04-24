Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Летіли в напрямку порту: на Одещині ЗСУ збили дві крилаті ракети Росії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ракета

У суботу, 23 квітня, о 22.00 на Одещині українські захисники збили дві російські крилаті ракети.

Вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний. Про це повідомило Повітряне командування Південь.

– Воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

Внаслідок обстрілу загинуло 8 людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що загиблих людей може бути більше.

Читайте
Горіти вам у пеклі: мер Одеси про ракетні удари по житлових будинках

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка