У суботу, 23 квітня, о 22.00 на Одещині українські захисники збили дві російські крилаті ракети.

Вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний. Про це повідомило Повітряне командування Південь.

– Воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у суботу, 23 квітня, по Одесі вдарили ворожі ракети, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря. Вони влучили по військовому об’єкту та двом житловим будинкам.

Внаслідок обстрілу загинуло 8 людей та 18 мирних жителів постраждало. Серед вбитих є тримісячна дитина. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що загиблих людей може бути більше.