Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Пусть принесет Украине мир и покой: в Ровенскую область прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Юля Захарченко редактор ленты
Пусть принесет Украине мир и покой: в Ровенскую область прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

В Ровенскую область привезли Благодатный огонь. Ранее его доставляли из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, а сегодня из-за войны его привезли по суше из Варшавы.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль отметил, что полицейские забрали огонь на Волыни и привезли в Покровский собор в Ровно, а затем его доставят в храмы региона.

— Друзья, Благодатный огонь уже в Ровенской области. Он символизирует воскресение Иисуса Христа. Пусть огонь этого года принесет Украине мир и покой, — Виталий Коваль.

По его словам, в этом году – это историческое событие. Из Польши Благодатный огонь передали на границе и забрали по всей территории Украины.

Также на Закарпатье прибыл Благодатный огонь, который транспортировали из Львова, а перед этим передали из Польши. А Житомирская область – один из первых регионов, который его получил.

Факты ICTV желают, чтобы этот символ света оберегал всю Украину и придавал еще большую уверенность в мирном будущем.

Читайте
Сине-желтые украшения на пасках: как происходит освящение корзин на Пасху в Киеве

Источник: Ровенская ОВА

Related video

Фото: Ровенская ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка