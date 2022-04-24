Пусть принесет Украине мир и покой: в Ровенскую область прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

В Ровенскую область привезли Благодатный огонь. Ранее его доставляли из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, а сегодня из-за войны его привезли по суше из Варшавы.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль отметил, что полицейские забрали огонь на Волыни и привезли в Покровский собор в Ровно, а затем его доставят в храмы региона.

— Друзья, Благодатный огонь уже в Ровенской области. Он символизирует воскресение Иисуса Христа. Пусть огонь этого года принесет Украине мир и покой, — Виталий Коваль.

По его словам, в этом году – это историческое событие. Из Польши Благодатный огонь передали на границе и забрали по всей территории Украины.

Также на Закарпатье прибыл Благодатный огонь, который транспортировали из Львова, а перед этим передали из Польши. А Житомирская область – один из первых регионов, который его получил.

Факты ICTV желают, чтобы этот символ света оберегал всю Украину и придавал еще большую уверенность в мирном будущем.

Источник: Ровенская ОВА

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Фото: Ровенская ОВА