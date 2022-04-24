Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Нехай принесе Україні мир і спокій: на Рівненщину прибув Благодатний вогонь з Єрусалима

Юля Захарченко редакторка стрічки
Нехай принесе Україні мир і спокій: на Рівненщину прибув Благодатний вогонь з Єрусалима

У Рівненську область привезли Благодатний вогонь. Раніше його доставляли із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, а сьогодні через війну його привезли сушею із Варшави.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що поліцейські забрали вогонь на Волині та привезли до Покровського собору в Рівному, а далі його доставлять у храми регіону.

– Друзі, Благодатний вогонь вже на Рівненщині. Він символізує воскресіння Ісуса Христа. Нехай цьогорічний вогонь принесе Україні мир та спокій, – Віталій Коваль.

За його словами, цього року – це історична подія. З Польщі Благодатний вогонь передали на кордоні та забрали на всій території України.

Також на Закарпаття прибув Благодатний вогонь, який транспортували зі Львова, а перед цим передали з Польщі. А Житомирська область – один з перших регіонів, який його отримав.

Факти ICTV бажають, щоб цей символ світла оберігав всю Україну та надавав ще більшої впевненості у мирному майбутньому.

Читайте
Синьо-жовті прикраси на пасках: як відбувається освячення кошиків на Великдень у Києві

Джерело: Рівненська ОВА

Related video

Фото: Рівненська ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка