Нехай принесе Україні мир і спокій: на Рівненщину прибув Благодатний вогонь з Єрусалима

У Рівненську область привезли Благодатний вогонь. Раніше його доставляли із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, а сьогодні через війну його привезли сушею із Варшави.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль зазначив, що поліцейські забрали вогонь на Волині та привезли до Покровського собору в Рівному, а далі його доставлять у храми регіону.

– Друзі, Благодатний вогонь вже на Рівненщині. Він символізує воскресіння Ісуса Христа. Нехай цьогорічний вогонь принесе Україні мир та спокій, – Віталій Коваль.

За його словами, цього року – це історична подія. З Польщі Благодатний вогонь передали на кордоні та забрали на всій території України.

Також на Закарпаття прибув Благодатний вогонь, який транспортували зі Львова, а перед цим передали з Польщі. А Житомирська область – один з перших регіонів, який його отримав.

Факти ICTV бажають, щоб цей символ світла оберігав всю Україну та надавав ще більшої впевненості у мирному майбутньому.

Джерело: Рівненська ОВА

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Фото: Рівненська ОВА