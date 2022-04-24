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Факти / Україна / Суспільство

У РФ не залишилося ресурсів: Арестович оцінив, коли закінчиться активний наступ на Сході

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Арестович

Активний наступ російських окупантів на сході України закінчиться за два-три тижні. Таку думку озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю виданню Медуза.

— За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів і втрат — це два-три тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ, і, можливо, це буде останній наступ другої фази, тому що я не знаю, де вони візьмуть нові резерви, — повідомив Арестович.

За його словами, Росії для підготовки нових резервів потрібен щонайменше місяць, а то й два.

— За цей час багато чого трапиться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ за цей час сильно зміцняться, — наголосив він.

Він також зазначив, що у Росії не залишилося боєприпасів, як і військ, а відтак у країни-агресора немає ресурсів для зміцнення.

— У великої матінки Росії не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не лишилося. Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти… Коли їдуть старі танки 1960-х років, старі БТРи та старі артилерійські знаряддя, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш, — зазначив він.

Раніше Арестович зазначив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу. За його словами, ця фаза може розгортатися за трьома сценаріями.

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Джерело: Медуза

Фото: Офіс президента

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