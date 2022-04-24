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Факты / Украина / Общество

Убивать детей – новая национальная идея РФ: Зеленский об обстреле Одессы

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Убивать детей – новая национальная идея РФ: Зеленский об обстреле Одессы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию должны признать спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией.

В частности, в вечернем видеообращении он прокомментировал обстрел Одессы оккупантами, а также отметил, что “все подонки будут отвечать за каждую смерть в Украине”.

— То, что россияне уже наделали, это достаточные аргументы для мира, чтобы признать российское государство спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией. Будем настаивать на этом и дальше в переговорах с партнерами, — сказал он.

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