Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой он ответил на ряд важных вопросов. В частности, он говорил о НАТО, освобождении Мариуполя, поставках оружия, переговорах с РФ.

Факты ICTV собрали самые главные тезисы украинского лидера.

Переговоры с РФ, в том числе Путиным

Зеленский отметил, что ему следует говорить с Путиным только на прямую, без посредников, ведь только это может дать желаемый результат.

— Я хочу остановить войну, закончить ее. Есть дипломатический путь, есть военный. Так что любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями – сотен тысяч, а может даже миллионов жизней, – убежден Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что не боится этих переговоров.

Лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости, — добавил украинский лидер.

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Однако Россия может упустить шанс на переговоры с Украиной.

— В случае, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет объявлен псевдореферендум по псевдореспубликам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, Украина выйдет из переговорных процессов, — заявил президент Украины.

Освобождение Мариуполя и других регионов

Президент отметил, что Украина имеет полное право на разблокировку городов, которые были оккупированы россиянами.

Однако он добавил к военной разблокировке Мариуполя мы сейчас не готовы.

— Могу вам сказать, что это наши люди и наши города, поэтому мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов, и у нас есть большая надежда, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. Относительно военного разблокирования – на сегодняшний день мы не готовы, – сказал он.

Он подчеркнул, что военные командиры, которые сейчас защищают эту часть Мариуполя, Азовсталь, прекрасно это понимают.

— Моя позиция, как президента: все, что они оккупируют — мы всё вернём. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории, — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

О НАТО и стратегической ошибке

Владимир Зеленский назвал стратегической ошибкой то, что Украина до сих пор не стала членом НАТО.

– Я не могу повлиять на Альянс. Мы не являемся членами НАТО, хотя я считаю, что это огромная ошибка, что НАТО за все эти годы не нашла места, времени, возможности Украину принять в Альянс. И сейчас все видят, что мы только их укрепили бы. Что это был бы высокий процент, вероятность именно неначала войны со стороны России. Мое мнение не изменилось с начала моего президентства. Я считаю, что это стратегическая ошибка Альянса по Украине, — убежден президент.

Отношения россиян к украинцам

— Нас не уважали в России, презирали на уровне власти, на уровне большого процента их общества. Там не считают независимым наше государство, не уважают нашу культуру и ценности, считают, что мы не имеем права на самостоятельность, а значит, права на жизнь, — отметил Зеленский

Ядерное оружие

Украинский лидер отметил, что в современном мире применить ядерное оружие может только человек, который потерял связь с реальностью.

— Я считаю, что в современном мире использовать ядерное оружие можно только когда ты потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не утратит связь с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие, — заявил президент.

Реакция на обстрел Одессы

Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрел Одессы, в результате которого погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.

— Вы же видите, что даже на праздник перед Пасхой семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек скончалось, ребенок три месяца — умер. Ребенка убили трехмесячного. Вы представляете что происходит? Подонки вонючие! Других слов нет! — заявил Зеленский.

Зеленский о других странах

На пресс-конференции присутствовали журналисты и из других стран, в частности Грузии и Азербайджана.

Так, на вопрос грузинской журналистки о том, когда Киев вернет посла в ее страну, Зеленский ответил, что как только Украина почувствует поддержку именно властей Грузии.

Владимир Зеленский считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ оружие, ведь у них есть Нагорный Карабах.

— Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах, — заявил Зеленский.

Также глава государства в ходе пресс-конференции выразил надежду, что страны Азии, несмотря на исторически сложившиеся близкие отношения с Россией, изменят свое восприятие Украины.

— И я очень хочу, чтобы страны Азии изменили отношение к Украине тоже. Или я чувствую, что они изменили? Нет. Изменили ли они? Думаю, что народы так точно… Народы этих стран прекрасно знают нас. Я чувствую, что лидеры этих стран приближаются к этому, — заявил президент Украины.

Рашизм в учебниках

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что в исторических книгах появится такое понятие как рашизм.

— Украинцы не сдаются. Мы точно не сдадимся. Мы это доказали не пустыми словами, мы это доказали каждым днем, каждым шагом, который мы проживаем в бою против РФ. То, что они делали, убивали, насиловали детей – это все даже не проявление, это нацизм. Исторически их государство будет иметь в книгах и истории слово — рашизм. Не просто так все говорят, что это рашизм. Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. За все эти годы таких варварств просто не было, — сказал глава государства.

Визит Папы Римского

— Сейчас я бы очень хотел, чтобы он Папа Римский приехал. Чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, хотел бы, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ожидаем его, потому что у него есть именно та миссия, миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей, — отметил президент.