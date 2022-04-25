Во временно захваченном российскими войсками городе Херсон до сих пор находятся 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они нуждаются в срочной эвакуации на безопасную территорию Украины.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Речь идет о воспитанниках дома ребенка.

По данным Денисовой, всем детям – менее четырех лет. Они уже больше месяца прячутся в подвале церкви в Херсоне.

– 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, больше месяца скрываются в подвале местной церкви. Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении, — подчеркнула омбудсмен.

Денисова уточнила, что для этих детей уже найдено безопасное место в регионе Украины, где нет активных боевых действий. Там малышам смогут предоставить необходимую помощь, лечение и уход.

Проблема состоит в том, что детей нужно как-то эвакуировать из временно оккупированного Херсона. В связи с этим Денисова призвала всех неравнодушных, которые могут помочь, поспособствовать эвакуации.

– Я прошу всех, кто может оказать содействие в переведении этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и предпринять все зависящие от вас меры по открытию и работе гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности, — отметила омбудсмен.

По состоянию на 14 апреля Людмила Денисова сообщала, что российские захватчики принудительно депортировали на территорию РФ более 790 тыс. граждан Украины, среди которых около 150 тыс. детей.

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Есть информация, что россияне незаконно устраивают в свои семьи вывезенных из Украины детей. Вывоз Россией украинских детей является преступлением, которое, согласно международному праву, подпадает под определение торговли людьми.

Источник: Людмила Денисова