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Факти / Україна / Суспільство

Більше місяця у підвалі: Денісова закликала евакуювати з Херсона 58 дітей-сиріт

Юлія Соколова редакторка стрічки
Більше місяця у підвалі: Денісова закликала евакуювати з Херсона 58 дітей-сиріт

У тимчасово захопленому російськими військами місті Херсон досі знаходяться 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони потребують термінової евакуації на безпечну територію України.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Йдеться про вихованців будинку дитини.

За даними Денісової, усім дітям – менше чотирьох років. Вони вже понад місяць переховуються у підвалі церкви в Херсоні.

– 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, більше місяця переховуються у підвалі місцевої церкви. З них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року, решта – молодше 4 років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування, – наголосила омбудсмен.

Денісова уточнила, що для цих дітей вже знайдено безпечне місце в регіоні України, де немає активних бойових дій. Там малюкам зможуть надати необхідну допомогу, лікування та догляд.

Проблема полягає в тому, що дітей потрібно якось евакуювати з тимчасово окупованого Херсона. У зв’язку з цим Денісова закликала всіх небайдужих, які можуть допомогти, посприяти евакуації.

– Я прошу всіх, хто може посприяти переведенню цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та вжити всіх залежних від вас заходів для відкриття та роботи гуманітарного коридору, щоб малеча нарешті опинилася у безпеці, – зазначила омбудсмен.

Станом на 14 квітня Людмила Денісова повідомляла, що російські загарбники примусово депортували на територію РФ понад 790 тис. громадян України, серед яких близько 150 тис. дітей.

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Джерело: Людмила Денісова

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Фото: Pexels

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