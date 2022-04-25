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Факты / Украина / Общество

Оккупанты бьют по железнодорожным узлам, чтобы сорвать поставки оборонной помощи — Генштаб

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
техніка РФ

Российские войска сосредоточили удары по железнодорожным узлам, чтобы сорвать поставки оборонной помощи Украине от западных партнеров.

Также они продолжают наступать на Востоке Украины и уничтожать Мариуполь, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода Азовсталь. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 25 апреля, 18.00.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

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На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

– На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация, — говорится в сообщении Генштаба.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяется “извлечению” алкогольных напитков и продуктов питания.

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