Российские войска сосредоточили удары по железнодорожным узлам, чтобы сорвать поставки оборонной помощи Украине от западных партнеров.

Также они продолжают наступать на Востоке Украины и уничтожать Мариуполь, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода Азовсталь. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 25 апреля, 18.00.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковщины с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулька. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению группировки оккупантов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

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На Южнобужском направлении враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

– На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация, — говорится в сообщении Генштаба.

На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

На временно захваченных территориях Харьковщины и Луганщины оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяется “извлечению” алкогольных напитков и продуктов питания.