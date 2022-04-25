Російські війська б’ють по залізничних вузлах, щоб зірвати постачання оборонної допомоги Україні від західних партнерів.
Також вони продовжують наступати на Сході України та знищувати Маріуполь, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу Азовсталь. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 25 квітня, 18.00.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.
На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.
В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.
На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.
– На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію, – йдеться у повідомленні Генштабу.
На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки РФ продовжується проведення фільтраційних заходів.
На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють “вилученню” алкогольних напоїв та продуктів харчування.