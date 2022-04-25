Російські війська б’ють по залізничних вузлах, щоб зірвати постачання оборонної допомоги Україні від західних партнерів.

Також вони продовжують наступати на Сході України та знищувати Маріуполь, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу Азовсталь. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 25 квітня, 18.00.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.