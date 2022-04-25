На этой неделе мы планируем сосредоточить работу саперных групп на кладбищах, чтобы люди смогли посетить их в поминальные дни.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

В частности, он отметил, что большинство саперных групп будет работать именно на кладбищах.

— Все городские головы контролируют ситуацию и люди через городских голов будут знать, какое кладбище разминировано, а на какое мы еще не успели, – сказал Павлюк.

Глава ОВА добавил, что в Киевской области сейчас работают саперы и из других регионов — более 100 человек. По его словам, проверенная территория уже составляет более 5,5 тыс. га, а также было обезврежено около 22 тыс. боеприпасов.

— Всего 743 тыс. га, которые мы подозреваем, имеют взрывоопасные предметы, это территории, на которых шли боевые действия, — отметил он.

Таким образом, наибольшей опасностью в Киевские области является минная.