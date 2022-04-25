Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Саперы обезвредили около 22 тыс. боеприпасов – глава Киевской ОВА

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Павлюк

На этой неделе мы планируем сосредоточить работу саперных групп на кладбищах, чтобы люди смогли посетить их в поминальные дни.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

В частности, он отметил, что большинство саперных групп будет работать именно на кладбищах.

— Все городские головы контролируют ситуацию и люди через городских голов будут знать, какое кладбище разминировано, а на какое мы еще не успели, – сказал Павлюк.

Глава ОВА добавил, что в Киевской области сейчас работают саперы и из других регионов — более 100 человек. По его словам, проверенная территория уже составляет более 5,5 тыс. га, а также было обезврежено около 22 тыс. боеприпасов.

— Всего 743 тыс. га, которые мы подозреваем, имеют взрывоопасные предметы, это территории, на которых шли боевые действия, — отметил он.

Таким образом, наибольшей опасностью в Киевские области является минная.

Related video
Читайте
Разминирование территории Украины: онлайн-карта ГСЧС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка