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Факти / Україна / Суспільство

Сапери знешкодили близько 22 тис. боєприпасів – голова Київської ОВА

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Павлюк

На цьому тижні ми плануємо зосередити роботу саперних груп на цвинтарях, щоб люди змогли їх відвідати у поминальні дні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Зокрема він зазначив, що більшість саперних груп працюватиме саме на цвинтарях.

— Всі міські голови контролюють ситуацію і люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміноване, а на яке ми ще не встигли, – сказав Павлюк.

Голова ОВА додав, що на Київщині наразі працюють сапери і з інших регіонів – понад 100 осіб. За його словами, перевірена територія складає вже більше 5,5 тис. га, а також було знешкоджено близько 22 тис. боєприпасів.

— Всього 743 тис. га., які ми підозрюємо мають вибухонебезпечні предмети, це території на яких йшли бойові дії, – зазначив він.

Таким чином, наразі найбільшою небезпекою у Київські області є мінна.

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Фото: Міноборони

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