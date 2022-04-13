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Факты / Украина

Разминирование территории Украины: онлайн-карта ГСЧС

Валентина Летяк редактор ленты
Розмінування

Госслужба по чрезвычайным ситуациям запустила интерактивную карту разминирования территории Украины от взрывоопасных предметов, обнаруженных после освобождения от российских захватчиков.

На карте указаны места, где нашли или могут находиться мины, а также степень угрозы. Погрешность локализации – до 30 м.

Эта карта будет полезна тем, кто планирует посетить места, на которых велись боевые действия.

ГСЧС также ежедневно обновляет статистику по разминированию территорий в разных регионах, где указывается количество выездов, площадь разминированных территорий и количество обезвреженных взрывоопасных предметов.

Украинцы могут подать заявку о находке взрывоопасных предметов, отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой или по номеру 101.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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