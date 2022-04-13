Госслужба по чрезвычайным ситуациям запустила интерактивную карту разминирования территории Украины от взрывоопасных предметов, обнаруженных после освобождения от российских захватчиков.

На карте указаны места, где нашли или могут находиться мины, а также степень угрозы. Погрешность локализации – до 30 м.

Эта карта будет полезна тем, кто планирует посетить места, на которых велись боевые действия.

ГСЧС также ежедневно обновляет статистику по разминированию территорий в разных регионах, где указывается количество выездов, площадь разминированных территорий и количество обезвреженных взрывоопасных предметов.

Украинцы могут подать заявку о находке взрывоопасных предметов, отслеживать статус ее выполнения можно через страницу с интерактивной картой или по номеру 101.