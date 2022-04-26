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Факты / Украина / Общество

Свыше 7,7 млн человек: с начала войны 17% жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), за первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами (ВПО) в Украине. В результате общее количество ВПО с начала войны превысила 7,7 млн или 17% населения.

Исследование, проведенное с 11 по 17 апреля, показывает, что по меньшей мере 60% перемещенного населения составляют женщины. С начала войны более половины ВПО, преимущественно на востоке Украины, сообщили о нехватке некоторых продуктов питания. А 28% семей с детьми в возрасте до пяти лет имеют проблемы с обеспечением своих детей пищей.

Среди самых острых потребностей перемещенного населения — средства и финансовая поддержка, а также лекарства и медицинские услуги.

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— Женщины и дети, пожилые люди и люди с инвалидностью пострадали непропорционально больше, поскольку все они являются очень уязвимыми, — отметил генеральный директор МОМ Антониу Виторину.

По его словам, работа по поддержке тех, кто был вынужден покинуть свои дома, продолжается, но гуманитарное прекращение огня имеет решающее значение для доставки помощи, в том числе в труднодоступных общин.

15% перемещенного населения планируют вернуться в свои дома в течение следующих двух недель, направляясь преимущественно в Киев и на север страны. В то же время 8% населения Украины сообщают, что их дома повреждены в результате войны.

Кроме текущих крупномасштабных поставок гуманитарных грузов, МОМ определила программу денежной помощи, как один из наиболее эффективных и действенных способов поддержать людей не только в Украине, но и в соседних странах.

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Продолжается подготовка к расширению этой программы в тесной координации с другими агентствами ООН, правительством Украины и местными властями.

МОМ также запускает обширную программу восстановления жилья, чтобы предоставить перемещенным лицам, находящимся в коллективных центрах, доступ к безопасным и достойным условиям жизни.

С начала войны по меньшей мере 150 тыс. человек получили прямую помощь от МОМ в Украине, в частности, продукты питания, непродовольственные товары и предметы гигиены, психологическую и психосоциальную поддержку, а также информацию о предотвращении торговли людьми, сексуальной эксплуатации и насилия.

Источник: International Organization for Migration (IOM), Mission in Ukraine

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Фото: Depositphotos

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