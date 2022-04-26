Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), за первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами (ВПО) в Украине. В результате общее количество ВПО с начала войны превысила 7,7 млн или 17% населения.

Исследование, проведенное с 11 по 17 апреля, показывает, что по меньшей мере 60% перемещенного населения составляют женщины. С начала войны более половины ВПО, преимущественно на востоке Украины, сообщили о нехватке некоторых продуктов питания. А 28% семей с детьми в возрасте до пяти лет имеют проблемы с обеспечением своих детей пищей.

Среди самых острых потребностей перемещенного населения — средства и финансовая поддержка, а также лекарства и медицинские услуги.

— Женщины и дети, пожилые люди и люди с инвалидностью пострадали непропорционально больше, поскольку все они являются очень уязвимыми, — отметил генеральный директор МОМ Антониу Виторину.

По его словам, работа по поддержке тех, кто был вынужден покинуть свои дома, продолжается, но гуманитарное прекращение огня имеет решающее значение для доставки помощи, в том числе в труднодоступных общин.

15% перемещенного населения планируют вернуться в свои дома в течение следующих двух недель, направляясь преимущественно в Киев и на север страны. В то же время 8% населения Украины сообщают, что их дома повреждены в результате войны.

Кроме текущих крупномасштабных поставок гуманитарных грузов, МОМ определила программу денежной помощи, как один из наиболее эффективных и действенных способов поддержать людей не только в Украине, но и в соседних странах.

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Продолжается подготовка к расширению этой программы в тесной координации с другими агентствами ООН, правительством Украины и местными властями.

МОМ также запускает обширную программу восстановления жилья, чтобы предоставить перемещенным лицам, находящимся в коллективных центрах, доступ к безопасным и достойным условиям жизни.

С начала войны по меньшей мере 150 тыс. человек получили прямую помощь от МОМ в Украине, в частности, продукты питания, непродовольственные товары и предметы гигиены, психологическую и психосоциальную поддержку, а также информацию о предотвращении торговли людьми, сексуальной эксплуатации и насилия.

Источник: International Organization for Migration (IOM), Mission in Ukraine