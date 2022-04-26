Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції( МОМ), за перші 17 днів квітня майже 600 тис. осіб стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні. В результаті загальна кількість ВПО з початку війни перевищила 7,7 млн або 17% населення.

Дослідження, проведене з 11 по 17 квітня, показує, що щонайменше 60% переміщеного населення складають жінки. З початку війни більше половини ВПО, переважно на сході України, повідомили про брак деяких продуктів харчування. А 28% сімей з дітьми віком до п’яти років мають проблеми із забезпеченням своїх дітей їжею.

Серед найгостріших потреб переміщеного населення – кошти та фінансова підтримка, а також ліки та медичні послуги.

– Жінки і діти, літні люди і люди з інвалідністю постраждали непропорційно більше, оскільки всі вони є дуже вразливими, – зазначив генеральний директор МОМ Антоніу Віторіну.

За його словами, робота з підтримки тих, хто був змушений покинути свої будинки, триває, але гуманітарне припинення вогню має вирішальне значення для доставки допомоги, в тому числі у важкодоступних громад.

15% переміщеного населення планують повернутися в свої будинки протягом наступних двох тижнів, прямуючи переважно до Києва і на північ країни. У той же час 8% населення України повідомляють, що їхні будинки пошкоджені в результаті війни.

Крім поточних великомасштабних поставок гуманітарних вантажів, МОМ визначила програму грошової допомоги, як один з найбільш ефективних і дієвих способів підтримати людей не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах.

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Триває підготовка до розширення цієї програми в тісній координації з іншими агентствами ООН, Урядом України та місцевою владою.

МОМ також запускає велику програму відновлення житла, щоб надати переміщеним особам, що знаходяться в колективних центрах, доступ до безпечних і гідних умов життя.

З початку війни щонайменше 150 тис. осіб отримали пряму допомогу від МОМ в Україні, зокрема, продукти харчування, непродовольчі товари та предмети гігієни, психологічну та психосоціальну підтримку, а також інформацію про запобігання торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та насильства.

Джерело: International Organization for Migration (IOM), Mission in Ukraine