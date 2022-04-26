24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Российские агрессоры с первого дня обстреливали жилые кварталы Харькова, Мариуполя, Киева, Чернигова, городов и поселков Донбасса. Украинцы начали терять дома, детей, родителей.

И потому сразу же потянулись на запад переселенцы. Люди убегали от войны. Польша стала первой страной, которая открыла свои границы и приютила больше украинцев, чем любое другое государство Евросоюза.

Из более 12,7 млн ​​украинцев, покинувших свои дома (данные ООН) в результате военных действий, 7,7 млн ​​стали беженцами внутри страны, а более 5 млн выехали за границу. Более 2,5 млн из них приняла Польша.

Сайт Факты ICTV вместе с Международным фондом Возрождение начинает проект Украинцы в Польше, который будет аккумулировать и предоставлять профессиональную проверенную информацию, благодаря которой вынужденные мигранты смогут находить жилье и работу, рационально управлять своими финансами, изучать язык, знать условия для защиты здоровья, воспитания и обучения детей

Поляки тепло встретили украинских женщин и детей, ведь именно они составляют львиную долю тех, кто покинул родину.

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Людей кормили, предоставляли им крышу над головой, помогали добраться до конечного пункта назначения, или выбрать место для дальнейшего пребывания. Те, кто потерял все, получили одежду, обувь, вещи первой необходимости.

В приграничных городах и пунктах пересечения украино-польской границы начали работать волонтерские центры. Никто не остался без внимания, даже домашние животные, которых хозяева спасали вместе с собой.

Но люди и дальше нуждаются в помощи по вопросам трудоустройства, потому что украинцы не привыкли сидеть на шее у кого-либо, образования (детей война сорвала с места в разгар учебного года), оказания медицинской и психологической помощи. Ведь многим пришлось пережить страшные моменты войны и оккупации, которая хоть и была недолгой в некоторых регионах, но оказалась страшнее любого триллера.

Совместно с Международным фондом Возрождение мы ищем для украинцев в Польше достоверную, актуальную, доступную информацию, которая поможет им адаптироваться к жизни в условиях высокого стресса, вызванного потерями, страхом за детей, бытовыми вопросами и языковым барьером.

Итак, конечная цель проекта – уменьшить эмоциональный, психологический стресс, который беженцы испытывают за границей.

На нашем сайте также стартовал проект Украинцы в Чехии. Здесь вы также найдете ответы на все насущные вопросы.