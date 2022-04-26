Ситуация критическая: директор оператора ГТС о захваченных врагом станциях

На данный момент ГТС работает в максимально доступном режиме, несмотря на повреждения, в основном в зонах боевых действий. Речь идет о Краматорском и Харьковском направлениях, а также Донецкой области, где идут очень тяжелые бои.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

— По другим частям Украины — мы уже возобновили работу наших объектов в Киевской и Черниговской областях. Сейчас ждем, пока облгазы или горгазы будут получать газ с наших газораспределительных станций. Там, где военные дали возможность доехать до наших объектов, мы провели все необходимые работы и готовы возобновить поставки газа населению и промышленности.

ГТС выполняет транспортировку газа от наших украинских добытчиков и газовых хранилищ. В частности, уже начался процесс закачки газа для того, что подготовиться к следующему отопительному сезону.

Основными критическими объектами остаются компрессорные станции. Врагом захвачено шесть объектов, среди которых Новопсков и Купянск в Луганской и Харьковской областях.

– Ситуация сложная на компрессорной станции Новопсков. Практически она совсем близко от границы РФ, и через эту компрессорную станцию ​​проходит треть транзита газа. Нам очень важно иметь операционный контроль над технологическими процессами на станции. К сожалению, там появляются представители “ЛНР”, российские военные, которые пытаются вмешаться в наши операционные процессы — изменять настройки наших коммутаторов и т.д. Мы официально сообщили Газпрому, что если такие действия будут продолжаться, то мы будем вынуждены остановить с этой стороны транзит из-за создания риска для нашей газотранспортной системы. Мы уведомили наших партнеров. У нас есть постоянно действующая мониторинговая группа, и мы фактически каждый день общаемся с нашими европейскими партнерами. Если придется принимать решение останавливать транзит, это должны будут сделать европейские партнеры, а не мы.

Основная задача транзита – защитить нашу газотранспортную систему от уничтожения российскими оккупантами.

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— Пока есть транзит, они заинтересованы, чтобы сохранить нашу газотранспортную систему. У нас нет отдельных труб для транспортировки внутреннему потребителю.

Он добавил, что транзит у нас есть, пока работают наши транзитные газопроводы.