Ситуація критична: директор оператора ГТС про захоплені ворогом станції

Наразі ГТС працює у максимально доступному режимі попри пошкодження, здебільшого у зонах бойових дій. Йдеться про Краматорський та Харківський напрямки, а також Донецьку область, де йдуть дуже важкі бої.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів директор оператора ГТС України Сергій Макогон.

— Щодо інших частин України – ми вже відновили роботу наших об’єктів у Київській та Чернігівській областях. Наразі чекаємо, коли облгази або міськгази почнуть отримувати газ із наших газорозподільних станцій. Там, де військові дали можливість доїхати до наших об’єктів, ми вже провели всі необхідні роботи та готові відновити постачання газу населенню та промисловості.

ГТС виконує транспортування газу від наших українських видобувників та газових сховищ. Зокрема, вже розпочався процес закачування газу для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.

Основними критичними об’єктами залишаються компресорні станції. Наразі ворог захопив шість об’єктів, серед яких Новопсков і Куп’янськ у Луганській та Харківській областях.

— Ситуація складна на компресорній станції Новопсков. Фактично вона розташована дуже близько біля кордону з РФ, і через цю компресорну станцію проходить третина транзиту газу. Нам дуже важливо мати операційний контроль над технологічними процесами на станції. На жаль, там з’являються представники “ЛНР”, російські військові, які намагаються втрутитися в наші операційні процеси – змінювати налаштування наших комутаторів тощо. Ми офіційно повідомили Газпром, що якщо такі дії продовжуватимуться, то ми будемо змушені зупинити з цього боку транзит через створення ризику для нашої газотранспортної системи. Ми повідомили наших партнерів. У нас є постійна моніторингова група, і ми фактично щодня спілкуємося з нашими європейськими партнерами. Якщо доведеться ухвалювати рішення про зупинення транзиту, його ухвалюватимуть європейські партнери, а не ми.

Основне завдання транзиту – захистити нашу газотранспортну систему від знищення російськими окупантами.

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— Доки є транзит, вони зацікавлені зберегти нашу газотранспортну систему. У нас немає окремих труб для транспортування внутрішнього споживача.

Він додав, що транзит у нас є, доки у працюють наші транзитні газогони.