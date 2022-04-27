Финансовая помощь для ВПЛ: до какого числа можно подать заявку

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны России против Украины вынуждены были покинуть свои дома, могут до 30 апреля подать заявку на получение помощи.

Финансовую помощь на проживание можно получить, оформив заявку до 30 апреля 2022 года.

Данный вид выплат начисляется гражданам Украины с марта текущего года в следующих размерах:

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;

— для детей и лиц с инвалидностью; 2 тыс. грн — для других лиц.

Для получения денежной помощи на проживание необходимо иметь официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Кроме того, работодатели, которые берут на работу вынужденного переселенца, также получат помощь на покрытие части расходов на оплату труда такого сотрудника.

Напоминаем, что через сервис Дія продолжается также сбор заявлений о разрушенном или поврежденном жилье.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 63-е сутки.

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