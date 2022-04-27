Фінансова допомога для ВПО: до якого числа можна подати заявку

Українці, які через повномасштабну війну Росії проти України змушені були покинути свої домівки, можуть до 30 квітня подати заявку на отримання допомоги.

Фінансову допомогу на проживання можна отримати, оформивши заявку до 30 квітня 2022 року.

Цей вид виплат нараховується громадянам України від березня поточного року у таких розмірах:

3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн — для інших осіб.

Для отримання грошової допомоги на проживання необхідно мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

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Крім того, роботодавці, які беруть на роботу вимушеного переселенця, також отримають допомогу на покриття частини витрат на оплату праці такого співробітника.

Нагадуємо, що через сервіс Дія триває також збір заяв про зруйноване чи пошкоджене житло.

Президент України закликав обов’язково подавати заяви тих українців, які втратили квартиру, будинок або якщо їхні оселі пошкоджені ворожими обстрілами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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