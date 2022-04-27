Киевлян просят не идти на кладбища в поминальные дни на период действия военного положения из-за опасности. С соответствующим заявлением обратился первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

— Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ, — объяснил он.

Он добавил, что городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ и перенести визит до момента, когда ситуация в городе станет более безопасной.

Также он призвал горожан не создавать скопления людей в поминальные дни на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и своих близких.

Радоница 2022 в Украине, которую также называют Гробки или поминальные дни, наступает через 9 дней после Пасхи. Пасху отмечали 24 апреля, поэтому Радоница выпадает на вторник, 3 мая.

Однако из-за того, что это будничный день – многие православные христиане не имеют возможности посетить могилы умерших. Поэтому большинство украинцев отдают предпочтение устраивать поминальный день в воскресенье — 1 мая.