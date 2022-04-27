Киян просять не йти на кладовища у поминальні дні на період дії воєнного стану через небезпеку. З відповідною заявою звернувся перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку воєнних дій столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Маємо факти обстрілів і територій кладовищ, – пояснив він.

Він додав, що міська влада просить киян утриматись від відвідування кладовищ та перенести візит до моменту, коли ситуація в місті стане більш безпечною.

Також він закликав містян не створювати скупчення людей у поминальні дні на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

Радониця 2022 в Україні, яку також називають Гробки, поминальні дні або Проведення, настає через 9 днів після Великодня. Великдень відзначали 24 квітня, тому Радониця випадає на вівторок, 3 травня.

Однак через те, що це буденний день – багато православних християн не мають змоги відвідати могили померлих. Тому більшість українців віддають перевагу влаштовувати поминальний день у неділю – 1 травня.