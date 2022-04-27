В Бахмуте арестовали супругов, которые передавали оккупантам дислокацию ВСУ

В Бахмуте на Донетчине арестовали супругов, которые передавали оккупантам информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года супруги из Бахмута принимали активное участие в организации и проведении на территории города так называемого референдума о признании государственной самостоятельности “ДНР”.

Кроме того, в апреле 2022 года один из супругов, а именно женщина, пользуясь полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины, стала еще активнее призывать “русский мир” на Донбас.

Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер Telegram видео и текстовые сообщения о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на отдельном участке территории области.

— Полученная от подозреваемой информация использовалась рашистами во время военной агрессии против Украины, — говорится в сообщении.

Супругов обоснованно подозревают в государственной измене, содеянной в условиях военного положения, и в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

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Сейчас они под стражей без альтернативы внесения залога.