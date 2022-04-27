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Факти / Україна / Суспільство

У Бахмуті заарештували подружжя, що передавало окупантам дислокацію ЗСУ

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У Бахмуті заарештували подружжя, що передавало окупантам дислокацію ЗСУ

У Бахмуті на Донеччині заарештували подружжя, яке передавало окупантам інформацію про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року подружжя з Бахмута брало активну участь в організації та проведенні на території міста так званого референдуму щодо визнання державної самостійності “ДНР”.

Крім того, у квітні 2022 року жінка з цього подружжя, користуючись повномасштабним вторгненням РФ на територію України, стала ще активніше закликати “рускій мір” на Донеччину.

Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер Telegram відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ на окремій ділянці території області.

– Отримана від підозрюваної інформація використовувалась рашистами під час військової агресії проти України, – йдеться у повідомленні.

Подружжя обґрунтовано підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

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Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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