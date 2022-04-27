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Российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку фосфорными снарядами

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріл Авдіївки

Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

— Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе загорелось несколько пожаров, — сообщил он.

обстріл Авдіївки

Фото: Павел Кириленко

После второго обстрела российские захватчики нанесли по Авдеевке авиаудар, попав в многоэтажку.

Известно о по меньшей мере одном раненном в результате попадания снаряда в здание.

Кириленко отмечает, что в этом направлении Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск. Он добавил, что ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируют.

В середине апреля Павел Кириленко посоветовал жителям Донетчины срочно покинуть область на фоне угрозы наступательных действий российской регулярной армии.

Он также подчеркнул, что речь идет именно об эвакуации из области, поскольку рашисты готовятся накрыть огнем как города, так и села Донбасса.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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