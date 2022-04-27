В Мариуполе продолжаются уличные бои возле завода Азовсталь.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Воздушные атаки на Азовсталь не стихают. Никакой тишины, но попытки штурма раз за разом. Несмотря на заявления. Единственное, с публичного информационного поля резко исчезли публикации боев. Оккупанты пытаются объяснить себе, почему Путин почти согласился на эвакуацию, одновременно, не скрывая последующих планов по Азовстали и наших защитников, — отметил он.

Андрющенко добавил, что сейчас продолжаются уличные бои в секторе от заводоуправления Азовстали до ул. Украинского казачества.

По словам Андрющенко, со вчерашнего дня российские оккупанты запретили въезд в Мариуполь даже со стороны оккупированного Новоазовска.

— Кроме того, ограничено передвижение внутри города. Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно, — отметил Андрющенко.

В то же время, для граждан России и военных из ДНР выдают разрешение на въезд без фильтрации на три дня.

— Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего семь дней. Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу – разрешение на пребывание на улице. Город превращают в реальное гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам, как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные — в одинаковом состоянии постоянного психологического давления, — подчеркнул он.

Напоминаем, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом, меткомбинат Азовсталь, в подвалах которого находятся более тысячи мирных жителей города и украинские военные, практически разрушен и разбомблен.

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