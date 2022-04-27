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Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі продовжуються вуличні бої біля заводу Азовсталь

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У Маріуполі продовжуються вуличні бої біля заводу Азовсталь

У Маріуполі тривають вуличні бої біля заводу Азовсталь.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Повітряні атаки на Азовсталь не стихають. Ніякої тиші, але намагання штурму раз за разом. Попри заяви. Єдине – з публічного інформаційного поля різко зникли публікації боїв. Окупанти намагаються пояснити собі, чому Путін майже погодився на евакуацію, одночасно не приховуючи подальших планів щодо Азовсталі й наших захисників, – зазначив він.

Андрющенко додав, що знову тривають вуличні бої в секторі від заводоуправління Азовсталі до вул. Українського Козацтва.

За словами Андрющенка, від учора російські окупанти заборонили в’їзд у Маріуполь навіть з боку окупованого Новоазовська.

– Окрім того, обмежено пересування всередині міста. Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо, – зазначив Андрющенко.

Водночас, для громадян Росії та військових з “ДНР” видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на три дні.

– Саме посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише сім днів. Окрім того, окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці. Місто перетворюють на реальне гетто.

Ставлення з боку окупантів до маріупольців, як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші – в однаковому стані постійного психологічного тиску, – наголосив він.

Нагадуємо, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат Азовсталь, у підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста та українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

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