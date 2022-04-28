Для отримання медичних послуг на території Чехії необхідно мати страховку. З видачею візи про тимчасовий захист людину автоматично включають до державного медичного страхування Чехії. Тобто, на момент надання так званої толерантної візи, людина стає учасником системи державного медичного страхування з повним доступом до меддопомоги. Внески за людину сплачує держава. Якщо підтвердження медичного страхування ще немає, потрібно подати заявку через онлайн-реєстрацію https://moje.vzp.cz/refugee-insurance до Генеральної страхової компанії Чеської Республіки (VZP ČR).

Можна також особисто з’явитися до одного з відділень VZP ČR або до інших медичних страхових компаній країни.

Корисні посилання щодо отримання медичної допомоги:

https://lekariproukrajinu.cz/uk/ – тут лікарі загальної практики пропонують безкоштовну медичну допомогу

https://www.duly.cz/ – за цим посиланням чеська асоціація Dul пропонує безкоштовну допомогу вагітним жінкам.

https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina – на цьому сайті можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Після заповнення анкети заявник отримає зв’язок з конкретним психологом.

Терапевтичну допомогу пропонує і Національний інститут психічного здоров’я (Národní ústav duševního zdraví): +420 283 088 лінії 139, 140 та 244; ambulance@nudz.cz

Зверніть увагу! Для біженців з України, які приїхали до Чехії, і потребують будь-якої медичної інформації, створена спеціальна безкоштовна інформаційна лінія. Дзвоніть 1221, після з’єднання оберіть цифру 8. Оператори розмовляють українською

Детальну інформацію про медичні послуги, страхування та лікувальні заклади Чехії, українською мовою, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я Чехії.

Як працює медичне страхування

У Чеській Республіці існують дві основні форми медичного страхування — державне та комерційне. Українцям, які втекли від війни до Чехії оформили державну страховку. На її основі надається безкоштовне медичне обслуговування у стандартному обсязі. За біженців з України це сплачує держава. Поки що страховки оформили на рік. Укладене медичне страхування діє тільки на території Чеської Республіки. При відвідуванні лікаря застраховані особи пред’являють докази страхування або страхову карту.

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Із цим страхуванням у Чехії візит до лікаря, медичні огляди й перебування в лікарні хворим не оплачуються. За ліки, що відпускаються за рецептом, доведеться доплачувати. Як правило, ви сплачуєте не повну ціну, а лише різницю між фактичною ціною ліків і тим, що відшкодує медична страхова компанія. Проте, згідно із законом, на кожне захворювання має бути хоча б один препарат, який повністю покриває страхова компанія, тобто цілком безкоштовний для пацієнта.

Для стоматологічного лікування діють особливі правила. Там пацієнти самі платять відносно великі суми. Поза межами Праги та Брно також досить важко знайти стоматолога, який прийме вас без кількатижневого чекання.

Корисно знати, що в Чехії прийнято викликати швидку допомогу тільки в разі загрози життю. Лікар не зобов’язаний приходити до пацієнта, який, наприклад, повідомляє лише про високу температуру.

Сума внесків та медичні страхові компанії

Загально громадське медичне страхування можуть надавати страхові компанії із спеціальною концесією. На даний час на ринку їх всього сім, але основною є компанія VZP – у ній часто оформляють страховку навіть автоматично. Однак вибір медичної страхової компанії — вільний. Наприклад, працівник може повідомити роботодавця про бажання застрахуватися у тій чи іншій страховій компанії (або перейти до іншої) — заповнити електронну заяву, і працівники компанії вже подбають про решту формальностей.

Сума страхових внесків на медичне страхування становить 13,5 % від «брутто» оплати праці працівника. Одну третину сплачує працівник зі своєї зарплати (автоматично відраховує роботодавець), дві третини — роботодавець зі свого фонду.

Для працевлаштованих, утім, встановлена щонайменша сума щомісячних внесків — це 2 187 чеських крон у 2022 році (2 860грн). Підприємці сплачують таку ж частку від свого базового коефіцієнта. Мінімальний внесок для них становить 2 627 чеських крон у 2022 році. У випадку, якщо за застрахованого сплачує внески держава, страхова компанія отримує 1 967 (2560 грн) чеських крон у 2022 році.

Як купити ліки в чеських аптеках

Якщо в Україні аптеки майже на кожному кроці, то в Чехії все зовсім інакше. Аптеку знайти можливо, однак доведеться намотати кілька кілометрів, аби дійти до місця призначення. До того ж графік роботи різниться від українських аптек.

Чеські аптеки працюють п’ять днів на тиждень, субота й неділя – вихідні. Відкриття о 8:00. Закриття: 18:00-19:00. У п’ятницю аптеки можуть працювати лише до обіду.

Філії аптек, які знаходяться у великих торгових центрах працюють до закриття самого центру. Цілодобово працюють лише чергові аптеки, зокрема це не більше двох аптек на один район.

Придбати медичні препарати можна не лише в аптеках. Ті, які продаються без рецепту, можна купити в супермаркетах або онлайн в інтернеті.

Як замовити лікарські препарати за допомогою інтернету

В Чехії досить популярні онлайн-аптеки. Більшість аптечних мереж мають англомовну версію.

Найпопулярніші інтернет-ресурси, де можна придбати лікарські препарати:

https://www.lekarna.cz/ – на цьому сайті можна купити не лише ліки, а й багато інших косметичних засобів. Діє безкоштовна доставка, якщо замовлення на понад 1000 крон.

https://www.drmax.cz/ – одна з найпоширеніших аптечних мереж Чехії, налічує понад 400 пунктів по всій країні.

http://www.ekolekarna.cz/ – мережа віртуальних екоаптек Чеської Республіки. На сайті продаються лише екологічні препарати для здоров’я.

Які препарати продаються за рецептами

Правила продажу ліків у Чехії значно суворіші, аніж в Україні. Якщо людині щось болить, спершу вона повинна сходити на прийом до лікаря, і лише потім йти в аптеку. Визначивши точний діагноз, лікар призначає відповідне лікування, виписує рецепт, за яким повинен пацієнт й купити препарати. Наприклад, без рецепту тут не купити антибіотики чи гормональні препарати.

Препарати, які можна купити без рецепта, зокрема:

Засоби від болю в горлі та від кашлю;

Обезболюючі та протизапальні мазі;

Болезаспокійливі;

Протиалергійні;

Вітаміни;

Засоби контрацепції;

Жарознижувальні препарати;

Проти інфекційні мазі;

Ліки від розладу кишково-шлункового тракту.

Варто зазначити, що кожен рецепт має свій термін дії: