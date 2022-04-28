После полномасштабного вторжения России в Украину общество активно отказывается от советского токсичного наследия, лишаясь названий улиц и памятников, связанных с Россией или СССР.

О процессе переосмысления этого наследия в Украине поведал директор Института национальной памяти Антон Дробович в эфире национального телемарафона.

Празднование 8 и 9 мая

— Россия многое сделала, чтобы эту дату (9 мая, — Ред.) приватизировать, чтобы сделать эту дату токсичной. Это “победоносие”, которое Россия развела вокруг 9 мая. Если когда-то в этом празднике был только героический контекст – о славе, победе – то РФ добавила к этому культу войны, культу возвышения над другими людьми. И все больше людей с этого дня уходят. Поэтому Украина последние восемь лет пытается от этого отходить, – сказал Антон Дробович.

Он напомнил, что в Украине выстраивается традиция отмечать 8 мая День памяти и примирения, когда 9 мая остается Днем победы над нацизмом.

– Сейчас, когда Россия сама воплощает имперский нацизм, только не немецкий, а российский нацизм, от этой даты уходят, – сказал директор ИНП.

По его мнению, в этом году в Украине не будут внесены изменения по переносу даты победы над нацизмом, хотя и были зарегистрированы соответствующие инициативы.

– Я считаю, что корректно в этом году отмечать 8 и 9 мая под лозунгами, победившими нацизм – победим и рашизм. Это будет честно, мы вспомним наших защитников от нацизма, наших дедов, гонявших нацистов. И будем черпать у них вдохновение, чтобы победить уже нацистов с другой стороны, русских нацистов – рашистов, – сказал Дмитрий Арестович.

Деруссификация

Директор Института нацпамяти прокомментировал, что в городах проходит массовое переименование улиц, хоть как-то связанных с Россией.

— Это очень сложный процесс, потому что он очень эмоционален. Мэры городов на юге и на востоке Украины говорят, что доходит до абсурда, когда они анализируют и выходит, что две трети названий улиц в городах связаны с Россией, Беларусью, бывшим Советским Союзом, и только одна треть максимум связана с Украиной. Поэтому многие думают, как это символическое пространство превратить в близкое для людей, — сказал Антон Дробович.

Он добавил, что в ряде городов есть перегибы, когда переименовывают улицы с именами россиян, которые были диссидентами в советские времена и боролись с тоталитаризмом, или деятелями, которые напрямую связаны с украинской культурой и должны быть приняты культурой и обществом.

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– Какая дружба народов? С этими бомбящими и убивающими наших младенцев? С этими мародерами, которые насилуют наших девушек? Никакой дружбы народов. Люди чувствуют фальшь этой советской идеологии, — сказал Антон Дробович.

Он предостерег, что не следует эмоционально подходить к этому процессу, чтобы не превратиться в большевиков: не разрушать все памятники, а переносить в музеи, в тематические парки. Эти объекты будут местами памяти, где можно показывать детям и внукам, что советские времена были страшной эпохой.