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Факты / Україна / Общество

В Одессе слышны взрывы: жителей города призывают оставаться в укрытиях

Юля Захарченко, редактор ленты
Серце з прапором України
Фото: Depositphotos

В Одессе раздались взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что небо находится под контролем Воздушных сил Украины.

— Не мешаем ВСУ в их боевой работе, — призвал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Очевидцы сообщают, что в небе над Одессой виден дымовой след. Известно, что в городе было слышно несколько взрывов.

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