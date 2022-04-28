В Одессе слышны взрывы: жителей города призывают оставаться в укрытиях
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В Одессе раздались взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях или других безопасных местах.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что небо находится под контролем Воздушных сил Украины.
— Не мешаем ВСУ в их боевой работе, — призвал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Очевидцы сообщают, что в небе над Одессой виден дымовой след. Известно, что в городе было слышно несколько взрывов.
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Накануне почти во всех областях Украины объявили о воздушной тревоге, в частности, в Одесской области.