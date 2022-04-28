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Факти / Україна / Суспільство

В Одесі чутно вибухи: жителів міста закликають залишатися в укриттях

Юля Захарченко редакторка стрічки
Серце з прапором України

В Одесі пролунали вибухи. Жителів міста просять залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що небо перебуває під контролем Повітряних сил України.

– Не заважаємо ЗСУ в їхній бойовій роботі, – закликав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Очевидці повідомляють, що у небі над Одесою видно димовий слід. Відомо, що у місті було чути декілька вибухів.

Напередодні майже в усіх областях України оголосили про повітряну тривогу, зокрема, в Одеській області.

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Фото: Depositphotos

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